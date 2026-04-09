В Татарстане анонсировали Цифровой колледж имени Башира Рамеева

В Татарстане анонсировали открытие Цифрового колледжа имени Башира Рамеева. Начало обучения запланировано на 1 сентября этого года, сообщил экс-министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

По словам господина Хайруллина, проект станет первым этапом создания «Цифрового университета».

Колледж объединит преподавателей и экспертов из разных городов и стран. Обучение будет проводиться онлайн и строиться вокруг ИТ-проектов. Набор предусмотрен после 9-го и 11-го классов.

Подготовка проекта заняла пять месяцев: велась работа над документами, образовательной платформой, контентом и моделью для получения лицензии.

Анна Кайдалова