В Татарстане анонсировали Цифровой колледж имени Башира Рамеева
В Татарстане анонсировали открытие Цифрового колледжа имени Башира Рамеева. Начало обучения запланировано на 1 сентября этого года, сообщил экс-министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.
В Татарстане анонсировали Цифровой колледж имени Башира Рамеева
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
По словам господина Хайруллина, проект станет первым этапом создания «Цифрового университета».
Колледж объединит преподавателей и экспертов из разных городов и стран. Обучение будет проводиться онлайн и строиться вокруг ИТ-проектов. Набор предусмотрен после 9-го и 11-го классов.
Подготовка проекта заняла пять месяцев: велась работа над документами, образовательной платформой, контентом и моделью для получения лицензии.