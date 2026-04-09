Верховный суд Удмуртии оставил директора Нечкинской школы под домашним арестом

Верховный суд Удмуртии оставил под домашним арестом директора Нечкинской школы, обвиняемую в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) по уголовному делу присвоении части зарплат сотрудников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Следствие считает, что фигурантка в 2019–2025 годах требовала от подчиненных сотрудников перечислять часть их зарплат и премий на банковские счета, зарегистрированные на нее или ее родственников. Обвиняемая признала вину частично.

Сарапульский райсуд Удмуртии отправил обвиняемую под домашний арест на два месяца. Верховный суд республики, рассмотрев апелляцию прокурора и жалобу защитника, просившего смягчить меру пресечения, исключил из обязанностей обвиняемой самостоятельно являться по вызовам следователя и в судебную инстанцию. В остальной части постановление оставлено без изменения.

По вменяемой статье ч.3 ст. 286 УК предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Согласно информации на сайте Нечкинской средней школы, директором является Пушкарева Татьяна Анатольевна.