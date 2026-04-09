В Самарской области коммунальщиков оштрафовали за отключение воды в 133 частных домах

Нефтегорская межрайонная прокуратура выявила нарушения в работе ресурсоснабжающей организации, из-за которых 133 частных дома и котельная в селе Дмитриевка более семи часов оставались без холодной воды. Также из-за этого произошло подтопление подвала многоквартирного дома в Нефтегорске после засора канализации. Виновных оштрафовали на 60 тыс. рублей, а жителям сделали перерасчет платы за ресурсы. Об этом сообщает контрольный орган.

Установлено, что из-за аварии на сетях холодного водоснабжения в Дмитриевке без воды остались 133 частных домовладения и котельная. Воды не было около восьми часов.

Кроме того, в подвале многоквартирного дома на улице Молодежной в Нефтегорске произошло подтопление. Причиной стал засор системы уличной канализации, за состоянием которой РСО не следила.

Прокуратура внесла директору организации представление. В отношении юридического и должностного лиц возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами). После прокурорского вмешательства канализацию отремонтировали.

Георгий Портнов