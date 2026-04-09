Нижегородские полицейские изъяли немаркированный алкоголь на 3,8 млн рублей

В Борском округе Нижегородской области сотрудники полиции изъяли в гаражном комплексе более 7,6 тыс. бутылок с немаркированной алкогольной продукцией неизвестного происхождения и девять канистр со спиртосодержащей жидкостью. Общая стоимость изъятого составила более 3,8 млн руб.

Экспертиза установила, что внутри бутылок содержится жидкость, имеющая в составе этанол. Такая продукция подлежит обязательной маркировке.

Задержаны два местных жителя. Один из них признался, что часть продукции «бутлегеры» успели продать на территории города Бор.

Возбуждены уголовные дела. Злоумышленники находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Андрей Репин