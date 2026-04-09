В Кировской области с начала года убили 144 волка
В Кировской области завершился сезон охоты на волков. С начала года в регионе убили 144 животных, сообщила пресс-служба правительства Кировской области со ссылкой на региональное министерство охраны окружающей среды.
В Кировской области с начала года убили 144 волка
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Больше всего волков добыли охотники Афанасьевского округа: они убили 20 животных. На втором месте — охотники Лузского округа, добывшие 15 волков, и охотники из Богородского муниципального округа, застрелившие 10 животных.
Сообщается, что за добычу волка в Кировской области охотник может получить до 15 тыс. руб. компенсации. В прошлом году выплаты получили 114 человек. На эти цели из регионального и местных бюджетов выделили 2,7 млн руб.