В Кировской области завершился сезон охоты на волков. С начала года в регионе убили 144 животных, сообщила пресс-служба правительства Кировской области со ссылкой на региональное министерство охраны окружающей среды.

В Кировской области с начала года убили 144 волка

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Больше всего волков добыли охотники Афанасьевского округа: они убили 20 животных. На втором месте — охотники Лузского округа, добывшие 15 волков, и охотники из Богородского муниципального округа, застрелившие 10 животных.

Сообщается, что за добычу волка в Кировской области охотник может получить до 15 тыс. руб. компенсации. В прошлом году выплаты получили 114 человек. На эти цели из регионального и местных бюджетов выделили 2,7 млн руб.

Анна Кайдалова