В этом году на Строгановскую премию заявлен 91 номинант

В этом году на Строгановскую премию подана 91 заявка, сообщается на сайте Пермского землячества. Как сообщает пресс-служба организации, народное голосование за номинантов стартовало 7 апреля. Оно продлится до 21 апреля.

Премия будет вручаться в возьми номинациях: за честь и достоинство; за высокие достижения в общественной деятельности; за высокие достижения в экономике и управлении; за высокие достижения в науке и технике; за высокие достижения в области культуры и сохранение исторического наследия; за высокие достижения в спорте; лидер малого и среднего бизнеса; за высокие достижения в сфере образования и воспитания молодежи. Также предусмотрен специальный приз: «Победитель общественного голосования» — для лидера интернет-голосования среди всех номинаций.

В числе номинантов на соискание премии — профессор кафедры политических наук историко-политологического факультета ПГНИУ, завкафедрой неврологии и медицинской генетики ПГМУ им. Вагнера Юлия Каракулова, гендиректор ООО «Промышленная группа “Линрог”» Андрей Тунев, руководитель Общества защиты животных «4 лапки» Елена Смирнова и другие.

Тройки номинантов после общественного интернет-голосования будут объявлены в начале мая. Церемония награждения победителей пройдет 5 июня на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Размер вознаграждения лауреатам премии в этом году составит 750 тыс. руб. Кроме денежного поощрения победители получат статуэтку с изображением Аники Строганова и памятный знак.

