В Перми сформировался отложенный спрос на жилье бизнес-класса

Согласно данным опроса, проведенного аналитиками ГК «Кортрос», 61% его участников из числа пермяков хотят переехать в новое жилье. 40% из них причиной такого желания указали необходимость улучшения текущих условий. Большинство респондентов (58%) проживают в домах, которые были построены до 2000 года. Свое нынешнее жилье 46% опрошенных отнесли к эконом-классу, а 42% — к комфорт-классу. 26% опрошенных планируют покупку для своих детей, 21% — для получения арендного дохода. Среди респондентов 53% владеет одним объектом недвижимости, 37% — двумя, только для 23% планируемая покупка будет первым приобретением жилья.

Ежемесячный доход свыше 70% опрошенных составляет не более 200 тыс. руб., 27% из них зарабатывают не больше 100 тыс. руб. При этом аналитики полагают, что финансовые возможности и пожелания к новому жилью опрошенных пермяков говорят об интересе к проектам с характеристиками бизнес-класса. Так, для 53% респондентов важным фактором является современная архитектура и дизайн жилого комплекса, а для 60% — класс энергоэффективности здания. 22% из них хотят переехать ближе к центру города. Впрочем, такой спрос специалисты называют отложенным.