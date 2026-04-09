В Самарской области число людей на садовых участках выросло на 16% в марте

Жители Самарской области открыли дачный сезон раньше привычного срока. В марте число людей на садовых участках региона выросло на 16% по сравнению с зимними месяцами. Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Самарской области со ссылкой на данные аналитиков МегаФона.

Интерес к дачной жизни увеличился во всех возрастных группах. Количество дачников до 18 лет в СНТ за год увеличилось в 2,3 раза. Следом идут жители области от 26 до 35 лет, их присутствие за год удвоилось. Тройку лидеров замыкают две возрастные категории: 36–45 и 46–65 лет. Представители этих возрастных групп бывали на своих участках на 66% чаще, чем в прошлом году.

В министерстве отмечают, что даже на природе пользователи предпочитают просматривать видео. Свыше половины всего мобильного интернет-трафика приходится на онлайн-кинотеатры и видеохостинги.

