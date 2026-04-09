Суд признал Sunlight нарушителем прав на чужой дизайн более 20 ювелирных изделий

Арбитражный суд Москвы обязал ювелирного ритейлера Sunlight опубликовать на своем сайте информацию о нарушении прав на дизайн более двадцати ювелирных изделий бренда Joser, а также выплатить компенсацию в 17,3 млн руб. Об этом «Ъ» рассказала команда Seven Hills Legal, сопровождавшая разбирательство.

В 2020–2022 годах основатель бренда Joser (ООО «Джосер») Дарья Белякова разработала ювелирные изделия коллекции The Order и провела их презентацию. После этого в апреле 2023 года сотрудник Sunlight вышел на контакт с гендиректором Joser и предложил совместно выпустить ограниченный тираж коллекции украшений. Однако переговоры успехом не увенчались.

Позже в Joser заметили, что на сайте Sunlight продаются 24 модели схожих ювелирных изделий. Чтобы зафиксировать это, компания обратилась к нотариусу, и тот заверил скриншоты сайта. Но, несмотря на доказательства, урегулировать разногласия миром не получилось, поскольку спор перешел в судебную плоскость.

Разбирательство затянулось из-за проведения комиссионной искусствоведческой экспертизы и заняло более полутора лет. Комиссия специалистов не пришла к единой позиции, но суд на основе простого визуального сравнения признал факт нарушения — «практически точное воспроизведение признаков формы» ювелирных изделий. Очевидно, что такое совпадение «не может быть случайным», говорится в документе.

В результате суд взыскал с юрлица Sunlight — ООО «Солнечный свет» — 17,3 млн руб. компенсации. Кроме того, ювелирный ритейлер будет обязан опубликовать на сайте информацию о нарушении прав на чужой дизайн под угрозой судебной неустойки в 2 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. Однако пока что решение не вступило в силу, и оно может быть обжаловано.

