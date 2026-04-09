В Уфе пройдет первый Уральский металлургический форум

21 и 22 апреля в конгресс-холле «Торатау» в Уфе состоится первый Уральский металлургический горнопромышленный форум «Наука и технологии», приуроченный к 280-летию Воскресенского медеплавильного завода, сообщает министерство промышленности, энергетики и инноваций Башкирии.

В деловой программе форума запланирована пленарная сессия с участием представителей ведущих предприятий отрасли, а также специализированные треки, охватывающие полный цикл промышленного производства.

Как отметил президент некоммерческого партнерства «Горнопромышленники России» Валерий Язев, форум в Уфе «станет эффективной дискуссионной площадкой и объединит усилия государства, бизнеса, научного сообщества, чтобы обеспечить устойчивое развитие отрасли на десятилетия вперед».

Кроме деловой программы участники мероприятия покажут разработки в области геологии, металлургии и литейного дела.

Майя Иванова