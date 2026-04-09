Ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ предложили строить АЭС малой мощности на Луне

Ученые Росатома предложили построить на Луне атомные станции малой мощности, которые смогут работать автономно не менее 10 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова главного конструктора РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров, Нижегородская область, входит в ГК «Росатом») Валерия Ефремова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луна над памятником Максиму Горькому в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Луна над памятником Максиму Горькому в Нижнем Новгороде

По его словам, ученые уже вышли с инициативой на НПО им. Лавочкина (входит в ГК «Роскосмос») по созданию атомных станций малой мощности на основе радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ). Такие станции преобразуют энергию распада радиоактивных изотопов в электричество.

Такие АЭС с учетом их возможностей могут быть использованы для подготовки инфраструктуры для размещения на Луне станции с полноценным ядерным реактором, считает Валерий Ефремов.

