K-pop-группа BTS начала мировое турне с концерта в Сеуле

Корейская k-pop группа BTS начала мировое турне Arirang. Более 40 тыс. билетов на сегодняшний концерт в Сеуле были раскуплены еще в январе, сообщает AP. Стадион был забит, несмотря на дождливую погоду.

Еще несколько выступлений BTS в ближайшие дни пройдут в Южной Корее, затем — в 33 городах мира. После Южной Кореи исполнители отправятся в Японию, США, Мексику, Канаду, страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, Австралию, а также побывают в нескольких странах Европы. В общей сложности группа даст 82 концерта. Турне уже назвали самым масштабным среди всех K-pop-групп. Оно завершится в марте 2027 года.

По оценкам экспертов, доходы от продажи билетов на концерты BTS могут оказаться сопоставимыми или даже превзойти доходы, например, от The Eras Tour Тейлор Свифт в 2023–2024 годах или турне Music of the Spheres World Tour британской рок-группы Coldplay. Ожидается, что BTS заработает около $1,8 млрд. Доходы Тейлор Свифт от The Eras Tour составили $2,1 млрд, доходы Coldplay — $1,5 млрд.

Алена Миклашевская