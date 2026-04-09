Финансирование энергетики обсудили на деловом завтраке НОВИКОМа

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»(входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) совместно с Правительством Республики Татарстан провел деловой завтрак для руководителей предприятий ТЭК. На встрече обсуждались вопросы финансирования и развития топливно-энергетического комплекса страны. Мероприятие прошло в рамках международного форума «Энергопром».

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Почетными гостями делового завтрака стали Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Делегацию банка НОВИКОМ возглавила Председатель Правления Елена Георгиева.

В своем приветствии руководитель НОВИКОМа отметила, что сегодня банк нацелен на развитие и углубление сотрудничества с лидерами гражданских отраслей промышленности. По словам Елены Георгиевой, особый интерес для банка представляют компании топливно-энергетического комплекса, так как именно они составляют основу экономики России и стимулируют развитие смежных отраслей: машиностроения, металлургии и других. По итогам 2025 года доля клиентов из сферы ТЭК в портфеле НОВИКОМа увеличилась в полтора раза и достигла 160 млрд рублей, что составляет 22% от общего объема. Банк содействует модернизации технической базы предприятий и реализации масштабных проектов.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на необходимость активного участия финансовых организаций в решении актуальных задач, стоящих перед энергетическим сектором страны. В качестве показательного примера глава республики привел банк НОВИКОМ, который продуктивно взаимодействует с ведущими компаниями региона.

Глава Минэнерго России Сергей Цивилев призвал банки наращивать компетенции в области энергетики и совместно развивать топливно-энергетический комплекс. Была отмечена основополагающая роль ТЭК в экономике страны, что закреплено в Энергетической стратегии России до 2050 года. Министр также высоко отметил деятельность НОВИКОМа в качестве стратегического партнера отрасли.

В деловом завтраке также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, руководители крупных промышленных предприятий ТЭК и делегации Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Йемена.

Международный электроэнергетический форум «Энергопром» прошел в Казани с 1 по 3 апреля. Ключевое событие энергетической отрасли объединило представителей промышленности, бизнеса и органов власти. На форуме обсудили перспективы развития отечественной энергетики и вопросы финансирования отраслевых проектов. НОВИКОМ выступил генеральным партнером мероприятия.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК»– входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА» и «НКР» АА.ru, с позитивным прогнозом рейтинги АКРА «АА-(RU)» и НРА «АА|ru|». Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+»со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

* ** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

** * Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

