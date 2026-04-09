Изготовивший свыше килограмма психотропных веществ петербуржец получил 13 лет

Санкт-Петербургский городской суд приговорил местного жителя Александра Проворова к 13 годам колонии строгого режима за изготовление фторанфетамина в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Государственное обвинение по уголовному делу поддержал прокурор города Андрей Гуришев, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Проворов, согласно материалам дела, вступил в сговор с неустановленным соучастником с целью организации производства наркотиков. Для этого использовалась квартира в доме на улице Костюшко, где полицейские обнаружили более 1,3 кг готового психотропного вещества.

Как уточнили в объединенной пресс-службе петербургских судов, подсудимый вину не признал и настаивал на переквалификации статьи, утверждая, что цель сбыта не доказана. Он просил о более мягком наказании, ссылаясь на наличие семьи.

Дело слушалось с участием коллегии присяжных, которые признали Проворова виновным, но указали, что он заслуживает снисхождения. Суд учел, что обвиняемый содействовал раскрытию преступления и воспитывает малолетнего ребенка.

Андрей Кучеров