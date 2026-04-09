Raiffeisen и пять банков Швейцарии запустили проект по использованию стейблкойна

Швейцарские банки UBS, PostFinance, Sygnum, Zurcher Kantonalbank, BCV и австрийский Raiffeisen вчера объявили о запуске в Швейцарии пилотного проекта по использованию стейблкойна в привязке к швейцарскому франку. Проект предполагает тестирование цифрового актива в контролируемой «реальной» среде.

Участники проекта планируют изучить интеграцию блокчейн-решений с национальной валютой и оценить потенциальные сценарии использования стейблкойнов. Инициатива направлена на «развитие экосистемы» цифровой валюты Швейцарии и «укрепление позиций страны как финансового центра». К инициативе смогут присоединиться другие банки, компании и учреждения.

В ноябре 2025 года швейцарские власти отложили вступление в силу правил системы отчетности по криптоактивам до 2027 года. Причина — пересмотр списка стран-партнеров, между которыми будет осуществляться обмен налоговой информацией.

