НефАЗ возглавил экс-директор Димитровградского литейного завода

Генеральным директором ПАО «НефАЗ» (ранее — Нефтекамский автомобильный завод, входит в группу КамАЗ) стал Борис Хазиев, следует из публикации «СПАРК-Интерфакс».

Как сообщают на самом предприятии, господину Хазиеву 45 лет, он родился в Нефтекамске. Ранее он уже работал на местном заводе на различных должностях от мастера до замначальника цеха по производству. С 2016-го по 2024 год был заместителем гендиректора — директором по производству ПАО «НефАЗ». С июля 2024 года Борис Хазиев был исполнительным директором самарского АО «Объединенные автомобильные технологии», с августа 2025 года возглавлял Димитровградский литейный завод (обе организации входят в структуру КамАЗа).

«Евгений Корепанов, с августа 2023 года занимавший должность генерального директора ПАО "НЕФАЗ", продолжит трудовую деятельность вне структуры ПАО "КАМАЗ"», — говорится в пресс-релизе предприятия.

НефАЗ является крупнейшим производителем автобусов в Башкирии. В прошлом году убытки компании превысили 500 млн руб. при выручке 31,4 млрд руб.

Идэль Гумеров