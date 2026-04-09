В Самарской области двое жителей неудачно пытались подкупить начальника колонии

В Тольятти двух местных жителей признали виновными в даче взятки руководителю исправительного учреждения (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Центральный районный суд Тольятти приговорил каждого из них к семи годам исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Преступление пресекли сотрудники УФСБ РФ по Самарской области. Установлено, что фигуранты уголовного дела предложили начальнику колонии 100 тыс. рублей за поблажки для заключенного.

За эти деньги обвиняемые рассчитывали добиться освобождения ранее осужденного лица от обязательных работ и санкций за обнаруженные у него запрещенные предметы. Центральный межрайонный следственный отдел по Тольятти СУ СКР по Самарской области возбудил уголовное дело.

