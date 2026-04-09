Объявлены участники 79-го Каннского фестиваля

Объявлены участники 79-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу с 12 по 23 мая. В основной конкурс вошел новый фильм режиссера Андрея Звягинцева «Минотавр». Свою дебютную режиссерскую работу на фестивале представит актер Джон Траволта.

Режиссер Андрей Звягинцев (2018 год)

«Золотую пальмовую ветвь» вручат режиссеру «Властелина колец» Питеру Джексону, а также актрисе Барбре Стрейзанд. Президентом жюри в этом году выступит южнокорейский режиссер Пак Чхан-ук, который снял фильмы «Олдбой», «Служанка», «Решение уйти». Открывать фестиваль будет кинолента «Электрическая Венера» режиссера Пьера Сальвадори. Среди других картин в основной конкурс вошли:

«Любовь моя» (The Beloved), Родриго Сорогойен

«Мужчина, которого я люблю» (The Man I Love), Айра Сакс;

«Отечество» (Fatherlan), Павел Павликовский;

«Мельница» (Moulin), Ласло Немеш;

«История ночи» (Histoire de la nuit), Леа Мисиус;

«Жизнь женщины» (A Woman’s Life), Шарлин Буржуа-Таке;

«Черный шар» (La Bola Negra), Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво;

«Фьорд» (Fjord), Кристиан Мунджиу;

«Наше спасение» (Notre salut), Эмманюэль Марр;

«Нежный монстр» (Gentle Monster,), Мари Кройцер;

«Воображаемое приключение» (The Dreamed Adventure), Валеска Гризебах;

«Записки Наги» (Nagi Notes), Кодзи Фукада;

«Надежда» (Hope), На Хон-джин;

«Овцы в коробке» (Sheep in the Box), Хирокадзу Корээда;

«Трус» (Coward), Лукас Донт;

«Гаранс» (Garance), Жанна Эрри;

«Неизвестный» (The Unknown), Артюр Арари;

«Внезапно» (All of a Sudden), Рюсукэ Хамагути;

«Параллельные истории» (Parallel Tales), Асгар Фархади;

«Горькое Рождество» (Bitter Christmas), Педро Альмодовар.

В номинации «Особый взгляд» представлены фильм Лайлы Марракши «Самая сладкая» (La ms dulce), картина Джордана Фирстмана «Клубный тусовщик» (Club Kid), Джейн Шенбрун с фильмом «Подростковый секс и смерть в лагере "Миазма"» (Teenage Sex and Death at Camp Miasma), «Вчера глаз не спал» (Yesterday the Eye Didn’t Sleep) Ракана Маяси, «Каждый раз» (Everytime) Сандры Вольнер, «В июне меня уже не будет» (I’ll Be Gone in June) Катарины Ривилис, «Плавление» (The Meltdown) Мануэлы Мартелли.

В Каннах также состоится премьера двух картин — режиссерского дебюта Джона Траволты «Ночной автобус "Пропеллер" в один конец» (Propeller One-Way Night Coach) и японского режиссера Киеси Куросавы «Кокуродзе: самурай и пленник» (Kokurojo: The Samurai and the Prisoner).