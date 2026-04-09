«Росатом» испытал плазменный ракетный двигатель

Госкорпорация «Росатом» провела испытания плазменного ракетного двигателя для космоса. Об этом сообщил гендиректор корпорации Алексей Лихачев на Российском космическом форуме в Национальном центре «Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы получили на наших стендовых установках уникальные характеристики импульсного двигателя… с отдельным импульсом до 100 км/с», — рассказал господин Лихачев (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что плазменный двигатель — это превосходство над химическими решениями.

Первый прототип плазменного реактивного двигателя нового поколения с 2021 года разрабатывали в Троицком НИИ. В феврале 2025 года «Росатом» представил двигатель и начал подготовку к его испытаниям. Средняя мощность такого двигателя, работающего в импульсно-периодическом режиме, может достигать 300 кВт.