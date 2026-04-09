Обработка парков и скверов Уфы от клещей начнется 13 апреля

С 13 апреля специалисты Республиканского центра дезинфекции будут обрабатывать от клещей парки и скверы в Уфе, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что в перечень мест, предназначенных для акарицидной обработки, войдут около 100 точек: места массового отдыха жителей, парки, скверы, аллеи, а также тропы «Уфимского ожерелья».

В сообщении указывается, что для профилактических мероприятий используются средства и оборудование, безопасные для населения и разрешенные на территории страны

Работы будут проводить при благоприятной погоде ночью и рано утром. График может измениться с учетом погоды.

Майя Иванова