В первом квартале 2026 года спрос на посуточное жилье в Татарстане увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Яндекс Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на посуточное жилье в Татарстане за год вырос на 54%

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На регион пришлось 5% от общего числа бронирований, что позволило ему занять четвертое место среди самых популярных направлений. Республика уступила только Москве и Московской области (24% бронирований), Санкт-Петербургу и Ленинградской области (12%), а также Краснодарскому краю (10%).

Средняя стоимость проживания в квартире в Татарстане составила 3,76 тыс. рублей за ночь. При этом в целом по России средняя цена за год снизилась на 4% и составила 4 тыс. рублей за ночь.

Чаще всего посуточное жилье выбирают для коротких поездок: в 39% случаев — для отдыха с детьми, в 30% — для поездок на выходные и в 18% — для более длительного проживания.

Анна Кайдалова