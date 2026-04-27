Удача для выпускника: где получить первый опыт и построить карьеру?

Недавно утвержденный госстандарт – ЭКГ-рейтинг (Экология, Кадры, Государство) – в предстоящие годы из громкой формулировки станет потребностью для выживания компаний. Принципиально новый подход к оценке бизнеса уже сейчас внедряется в различных региональных индустриях и целых отраслях. В их числе и – энергетика Республики Башкортостан.

Рябухин Андрей

Фото: ООО «Башкирэнерго»

ЭКГ-рейтинг - комплексный результат оценки деятельности бизнеса по трем основным критериям: экология, кадры, государство. Он отражает степень социальной активности бизнеса, формируя человеческий капитал компании. Если говорить про ту или иную индустрию, то речь в первую очередь заходит о подготовке молодых специалистов и их бесшовной интеграции в производство.

С одной стороны, профильные кадры для электроэнергетики готовят ведущие учебные заведения региона – УГНТУ, БГАУ, УУНиТ, а также Уфимский топливно-энергетический колледж и другие ссузы. Выпускники этих учреждений обладают достаточной подготовкой, чтобы сразу встроиться в производственные процессы. С другой стороны, кадровая политика крупных энергокомпаний ориентирована на формирование специалистов внутри структуры. Это позволяет снизить дефицит инженерных и рабочих кадров, который остается одним из основных отраслевых вызовов. Сочетание этих векторов развития позволяет молодым специалистам расти в профессиональном плане и двигаться вверх по карьерной лестнице.

Один из таких примеров – мастер участка распределительных сетей Башкирэнерго Эльмир Баязитов, начинавший свой карьерный путь с электромонтера.

- Кумертау известен своим авиационным производством, поэтому изначально я и выбрал авиационный колледж, - рассказывает Эльмир. - К концу обучения на электрослесаря по ремонту электрооборудования я понял, что меня больше привлекает сфера энергетики и все, что с ней связано. Поэтому после окончания колледжа поступил заочно в Оренбургский государственный институт на направление электроэнергетики. И уже в 2021 году устроился на работу в «Кумертауские электрические сети Башкирэнерго» электромонтером распределительных сетей.

По словам молодого специалиста, уже к концу 2022 года он стал мастером участка. Адаптироваться к новой должности ему помогла внутренняя система наставничества, в рамках которой опытные специалисты передают знания молодым коллегам, и это в целом является фактором удержания молодых специалистов.

- Мастер участка - должность очень ответственная, требующая, на мой взгляд, большого опыта и знаний, - добавляет Эльмир. – Мои наставники и старшие коллеги по работе быстро направили меня в нужное русло - всегда помогали, делились советами и, что особенно ценно, своим многолетним опытом как в области управления персоналом, так и в технической сфере.

Баязитов Эльмир

Фото: ООО «Башкирэнерго» Баязитов Эльмир

Типичный карьерный путь молодого специалиста в этой отрасли состоит из нескольких ступеней: адаптация с наставником на новом месте, подготовка по новой профессии, обучение и повышение квалификации, получение дополнительных допусков и навыков, после чего специалист может получить должность мастера участка, в перспективе – стать ведущим инженером или начальником службы. Отметим, что, например, в структуре персонала «Башкирэнерго» молодые специалисты (до 35 лет) составляют 25% (1979 чел.) от общей численности персонала, из них по карьерной лестнице в минувшем году продвинулось 303 человека.

Эльмир Баязитов подчеркивает, что чувствует потенциал – как для карьерного роста, так и для саморазвития: этому способствуют программы профессионального развития, курсы повышения квалификации, соревнования профессионального мастерства, научно-технические конференции, проектная деятельность.

По словам Андрея Рябухина, заместителя начальника отдела релейной защиты и автоматики (ОРЗА), не менее важна поддержка молодежи со стороны руководства:

- Я поступил в КГЭУ по целевому направлению и проходил в «Башкирэнерго» практику, поэтому к моменту распределения уже здесь освоился, с коллективом был хорошо знаком. Сейчас уже несколько лет работаю заместителем начальника ОРЗА. Для меня важно, что руководство не просто ставит задачи, а поддерживает инициативы молодых специалистов. То есть здесь заинтересованы в нашем развитии, и если есть желание работать и учиться новому — дорогу обязательно проложат.

Так, суммируя все эти усилия, энергетическая отрасль в Башкирии не только наращивает темпы конкурентоспособности, но и развивает возможности национального проекта «Кадры», направленного на формирование кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей.