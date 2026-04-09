Нижегородцы выберут территории для благоустройства в 2027 году из 31 варианта

Рейтинговое голосование по выбору территорий в Нижнем Новгороде, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2027 году, пройдет с 21 апреля по 12 июня 2026 года. Согласно постановлению мэрии, в список для голосования включен 31 объект.

В Автозаводском районе предложены четыре пространства: у дома №1 по улице Поющева; по улице 13-я линия поселка Новое Доскино; в районе домов №19, 21 и 23 по улице Политбойцов; в районе дома №1 по улице Дьяконова (перед Дворцом бракосочетания).

Три объекта вошли в список в Канавинском районе: напротив дома №12 по улице Тихорецкой; детская площадка около дома №12 на улице Сергея Есенина (бульвар); территория по Московскому шоссе от пригородных касс до дома №3/5 по улице Гордеевской.

В Ленинском районе предложены вторая очередь сквера имени Космонавта Комарова; сквер Победы (за домом №41 по проспекту Ленина); сквер имени Академика Баха.

Жители Московского района будут выбирать из сквера у дома №19 по улице Шаляпина; сквера перед домами №22 корп.1 и №23 по улице Красных Зорь; сквера у дома №73 по улице Мечникова.

В Нижегородском районе в список для голосования включены: площадка у дома №5 по улице Верхне-Печерской; сквер у дома №45 по улице Пискунова; склон в деревне Новой от улицы Откосной до Слободы; Нижневолжская набережная от Канавинского моста до Рыбного переулка.

В Приокском районе: парк перед школой №11 (улица Терешковой, 4а); пешеходная прогулочная зона от дома №32 по Анкудиновскому шоссе до улицы Цветочной; напротив дома №10 в поселке Черепичный; сквер между домами №15 и №21 по улице Петровского.

Для голосования в Советском районе предложены: овраг между улицами Богородского и Адмирала Васюнина (границах домов №№ 8 корп.1, 9, 11, 12 по Богородского); территория в границах улиц Ванеева, Богородского и Вячеслава Шишкова; овраг в границах улиц Ванеева, Козицкого, Ивлиева, Быкова.

В Сормовском районе в перечень вошли: зеленая зона напротив ЖК «Корабли» (II очередь); сквер у школы №79 по улице Зайцева; площадка вдоль ж/д насыпи по улице Исполкома.

На территории Новинского сельсовета для благоустройства предложены: площадка у пруда в поселке Кудьма (Пушкина, 19); площадка у пруда в районе улицы Горская в Кусаковке; сквер в границах переулка Кипарисов и школы №132.

В Кстовском районе в перечень вошли: сквер на пересечении улиц Магистральной и Талалушкина; сквер «Липки» в селе Чернуха; II очередь откоса в поселке Приволжский.

Галина Шамберина