Больше половины жителей Ижевска за государственный статус Дня космонавтики

56% опрошенных жителей Ижевска высказались за назначение Дня космонавтики 12 апреля государственным праздником и выходным днем. Это следует из опроса от сервиса SuperJob в преддверии 65-летия полета Юрия Гагарина.

Они аргументировали это необходимостью подчеркнуть достижения страны в освоении космоса и апеллировали к чувству национальной гордости. Противники идеи (24% среди респондентов) считают, что дополнительный выходной обернется уменьшением зарплат.Каждый пятый воздержался от ответа.

Женщины голосуют за дополнительный выходной чаще мужчин (58% против 53%). Молодежь высказывалась за назначение дополнительного выходного дня: респонденты до 35 лет — 64%, опрошенные старше 45 лет — 43%.

Каждый шестой опрошенный со средним профессиональным образованием одобряет предложение сделать 12 апреля праздничным днем. Среди респондентов с высшим образованием — 53%.