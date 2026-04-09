Боксер РМК Павел Силягин сразится за титулы чемпиона мира IBF и IBO в Канаде

Российский боксер Павел Силягин, представляющий уральскую промоутерскую компанию RCC Boxing Promotions, проведет бой за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO во втором среднем весе. Поединок с кубинцем Ослейсом Иглесиасом состоится 9 апреля в Монреале (Канада), сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК

Павел Силягин остается непобежденным после 17 профессиональных поединков с 2020 года. На его счету 16 побед и одна ничья. Кроме того, он семь раз завершал бой в свою пользу досрочно. Спортсмен входит в топ-15 сильнейших боксеров мира по версии IBF, занимая седьмую строчку.

Его соперник Ослейс Иглесиас также не знает поражений. На его счету 14 побед в 14 поединках, 13 из которых завершились нокаутами. Он располагается на первой строчке топ-15 IBF.

Главным трофеем поединка станет пояс IBF. Он стал вакантным после завершения карьеры трехкратного абсолютного чемпиона мира Теренса Кроуфорда. Трансляция вечера бокса начнется 10 апреля в 1:35 по московскому времени, главный поединок с участием Павла Силягина ожидается около 6:00 по Москве.

Полина Бабинцева