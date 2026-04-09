Основателя Celebro Media заочно приговорили к четырем годам за мошенничество

Суд в Москве признал основателя международной сети телестудий Celebro Media Павла Морозова виновным в мошенничестве. Его заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима. Подсудимый сбежал от следствия в Великобританию, он объявлен в розыск, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Как установило следствие, Морозов похитил деньги у специалиста в сфере консультирования коммерческой деятельности и управления Анны-Марии Рыклиной. У бизнесмена якобы были долги при развитии бизнеса по созданию передвижных телевизионных студий по всему миру. Под расписку через своего помощника он взял у предпринимательницы в долг более 100 млн руб. и деньги не вернул.

Суд отказался удовлетворить иск Рыклиной к Морозову, так как эти требования ранее удовлетворили в другой инстанции. Сама Celebro Media перешла под контроль кредиторов — граждан Великобритании — а российский филиал сети телестудий ликвидировали.

Никита Черненко