В Тольятти судят водителя, который сбил полицейского

Комсомольский районный суд Тольятти приступил к рассмотрению уголовного дела местного автомобилиста, который устроил ДТП с сотрудником патрульно-постовой службы полиции. Фигуранту инкриминируется применение насилия, опасного для жизни и здоровья, к представителю власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Самарской области.

По версии следствия, преступление было совершено 23 августа 2025 года. Гражданин Б., находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2112, отказался выполнять законные требования инспектора ППСП, который находился при исполнении служебных обязанностей, и совершил на него наезд. В результате пострадавший оказался на капоте автомобиля, после чего упал на асфальт и получил телесные повреждения.

По уголовному делу уже проведены три судебных заседания, допрошены потерпевший и свидетели, исследованы материалы дела. Разбирательство продолжится 14 апреля 2026 года. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов