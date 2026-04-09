ФБР арестовало бывшую сотрудницу спецназа Delta за передачу информации в СМИ

Министерство юстиции США сообщило, что Федеральное бюро расследований арестовало бывшую военнослужащую Кортни Уильямс. Ее обвиняют в том, что она передавала СМИ «секретную информацию, касающуюся национальной обороны».

Кортни Уильямс со своим сослуживцем Кевином О'Бойлом

Фото: @sethharpesq Кортни Уильямс со своим сослуживцем Кевином О'Бойлом

В заявлении Минюста не содержится подробностей, но сообщается, что с 2010 по 2016 год Кортни Уильямс служила в неназванном подразделении специального назначения и имела доступ к секретным данным. В период с 2022 по 2025 год она дала более чем 10-часовое интервью неназванному журналисту и обменялась с ним более чем 180 сообщениями.

Хотя в заявлении Минюста имя журналиста не сообщается, СМИ пишут, что это журналист-расследователь Сет Харп. Он написал книгу «Картель Форт-Брэгг: наркоторговля и смерти в войсках специального назначения», опубликованную в прошлом году, и статью об этом в Politico. В центре книги — злоупотребления на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, где служила и госпожа Уильямс. Как писало Politico, она служила в спецподразделении сухопутных войск США Delta.

Имя Кортни Уильямс упоминается в книге. По словам Сета Харпа, в отличие от многих других источников, Уильямс хотела, чтобы ее упомянули по имени. Она, в частности, рассказала о сексуальных домогательствах со стороны руководства и гендерной дискриминации на базе. Господин Харп уже заявил, что она не раскрывала никаких секретных данных и что ее арест является местью властей за то, что она рассказала о положении женщин-военнослужащих.

Яна Рождественская