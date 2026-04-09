За три года в Нижегородской области отремонтируют 150 км федеральных трасс

В Нижегородской области в 2024-2026 годах Росавтодор планирует отремонтировать более 150 км федеральных дорог. Из них на 31 км будет проведен капитальный ремонт с расширением проезжей части до четырех полос движения. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам встречи с руководителем Росавтодора Романом Новиковым.

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын Луна над памятником Максиму Горькому в Нижнем Новгороде Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

По словам губернатора, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» к 2030 году в Нижегородской области необходимо привести в нормативное состояние 60% региональных дорог и 85% федеральных трасс.

«За семь лет в Нижегородской области отремонтировали около 6,6 тыс. км региональных и местных дорог. То есть мы ремонтировали почти по тысяче километров в год. В прошлом году в нормативное состояние привели 761 км дорожной сети, что на 135 км больше, чем планировалось»,— отметил Глеб Никитин.

Роман Новиков уточнил, что в 2025 году в Нижегородскую область из федерального бюджета направили в общей сложности 8,3 млрд руб. Эти средства пошли на реализацию целевых отраслевых показателей, которые полностью выполнены.

Андрей Репин