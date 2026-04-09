В Лиге чемпионов случилась очередная сенсация. Мадридский «Атлетико» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче 1/4 финала (2:0). С тем же счетом «Пари Сен-Жермен» взял верх над «Ливерпулем». Эта встреча проходила в Париже.

Вечером 8 апреля поклонникам футбола приходилось делать непростой выбор. И дело даже не в двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов, которые начинались в одно время. Кроме этого, параллельно проходил второй тайм встречи «Зенит»—«Спартак» в рамках Кубка России. Так что те, кому хватало мониторов, мог сравнить два самых дорогих состава нашей страны с лучшими клубами Европы. Уровень некоторых игроков оставим за скобками, но стоит сказать, что по эмоциональному восприятию игры российский футбол даже фоне Лиги чемпионов смотрелся достойно. Хотя с голами в Санкт-Петербурге были сложности. Основное время завершилось вничью (0:0). И все решилось лишь в серии пенальти, по итогам которой в финал вышел «Спартак».

В матчах Лиги чемпионов, конечно, было порезультативней, что с топ-исполнителями неудивительно. В игре ПСЖ—«Ливерпуль» парижане отрыли счет уже на 11-й минуте. И гол Дезире Дуэ вполне можно назвать шедевром. А во втором тайме не менее красивый мяч отправил «Ливерпулю» Хвича Кварацхелия.

Матвей Сафонов, который вышел в стартовом составе парижан в этот раз не ошибался и провел еще один сухой матч. Правда, периодически российский голкипер допускает, скажем так, помарки в игре, но пока это не проблема, уверен футбольный аналитик Констанин Клещёв:

«Мы смотрим на табло — там победы у ПСЖ. Да, Сафонов где-то ошибся, но это Лига чемпионов. И в этом турнире он показывает, что готов к таким вызовам. Хладнокровия ему не занимать, а умение забывать ошибки всегда присутствовало. Честно говоря, я в него верю и хочу, чтобы в этом году он вместе с ПСЖ прошел как можно дальше».

В другом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов, где встречалась «Барселона» и «Атлетико» произошло непредвиденное. Барса держала мяч, атаковала, била по воротам, но центральный защитник каталонцев Пау Кубарси на исходе первого тайма, схлопотал красную карточку за «фол последней надежды», после чего «Атлетико» тут же открыл счет. А во втором тайме команда Диего Семионе удвоила преимущество, чего точно никто не ожидал тем более на «Камп Ноу».

После этого поражения вдвойне интереснее будет смотреть ответный матч через неделю в Мадриде. Ведь камбэки «Барселоны» в Лиге чемпионов давно уже стали притчей во языцех.

Владимир Осипов