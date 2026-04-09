Цены на проезд на муниципальных автобусных маршрутах в Прикамье вырастут на 4%

С 15 апреля стоимость проезда на муниципальных автобусных маршрутах Пермского края будет увеличена на 4%. Об этом сообщает краевой минтранс.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как отметили в минтрансе, плановая ежегодная индексация необходима для поддержки стабильной и безопасной работы транспорта. При этом в Прикамье сохраняются все действующие меры социальной поддержки. Льготные категории граждан по-прежнему смогут пользоваться установленными льготами на проезд.

Посмотреть новую стоимость проезда можно будет на сайте ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» в разделе «Для пассажиров».