Пасхальный концерт в Эрмитаже, Константин Райкин в ДК «Выборгский» и «АукцЫон» в  Центре имени Курехина

Петербуржцев и гостей города ждет насыщенная неделя самых разных мероприятий и событий: от филармонических концертов и оперных арий солиста театра «Ла Скала» до театральных постановок, музейных программ и чемпионата по конным пробегам. Выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Лео Кремер

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургской филармонии Дирижер Лео Кремер

11 апреля Камерный оркестр заслуженного коллектива России исполнит в Санкт-Петербургской филармонии репертуарные редкости. За дирижерским пультом — известный немецкий дирижер Лео Кремер. Солист — блестящий контрабасист, лауреат международных конкурсов, участник престижных фестивалей Евгений Рыжков.

Главным событием вечера станет исполнение Концерта для контрабаса с оркестром Яна Ванхаля — виртуозное сочинение, созданное в Вене около 1773 года. Ванхаль был невероятно продуктивен и популярен при жизни: его называли королем минорных тональностей, а его симфонии оказали заметное влияние на музыку Гайдна и Моцарта. В программе концерта также две из 12 знаменитейших «Лондонских симфоний» Йозефа Гайдна.

Лео Кремер с 1996 года постоянно сотрудничает с Камерным оркестром Заслуженного коллектива России. В Петербурге он представил «Страсти по Матфею», «Страсти по Иоанну» и Мессу си минор Баха, ораторию Генделя «Иуда Маккавей». В новом прочтении прозвучали произведения Гайдна, Моцарта и Бетховена, Мендельсона и Брамса, состоялась петербургская премьера Седьмой симфонии Шуберта.

12 апреля в Готическом зале Шуваловского дворца (бывший рабочий кабинет графа Шувалова) пройдет тематическая экскурсия «Иконы в собрании Музея Фаберже». Гости увидят уникальные иконы, некоторые из них датируются XVI веком, и узнают о развитии религиозного искусства в России на протяжении нескольких столетий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Пасхальные встречи: история, обычаи, декор»

Фото: Пресс-служба Музея Фаберже Программа «Пасхальные встречи: история, обычаи, декор»

А специально к Пасхе Музей Фаберже совместно с брендом «Крестецкая строчка» подготовил программу «Пасхальные встречи: история, обычаи, декор». Они пройдут 12 и 15 апреля. На них расскажут о традиции празднования Пасхи в Российской империи, народных обычаях, придворном церемониале последних Романовых и их пасхальных подарках сквозь призму декоративно-прикладного искусства. В финале программы — уютное чаепитие в кафе музея, а также полезные советы от специалиста «Крестецкой строчки» о том, как накрыть красивый пасхальный стол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лунная музыка во Дворце князей Белосельских-Белозерских

Фото: Мария Попова / СПб ГАСО Лунная музыка во Дворце князей Белосельских-Белозерских

Лунная музыка 12 апреля прозвучит во Дворце князей Белосельских-Белозерских: ко Дню космонавтики. Художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Александр Титов подготовил эксклюзивную авторскую программу, посвященную Луне. Лик небесного спутника Земли предстанет в музыкальной панораме.

Наряду с популярной классикой и любимыми хитами, такими как «Лунный свет» Клода Дебюсси, «Лунный вальс» Исаака Дунаевского, «Лунная река» Генри Манчини, в этот вечер прозвучат уникальные сочинения. В их числе две петербургских премьеры. Впервые в Северной столице прозвучит симфоническая поэма «Луноход» Бориса Майзеля, плодовитого композитора ленинградской школы. Вторая премьера — Симфония №7 Алемдара Караманова, которой ее автор, один из самых экстравагантных отечественных композиторов XX столетия, дал романтичное название «Лунное море». Будет и «почти премьера» — фактически неизвестная современным российским слушателям музыка из оперы-феерии Жака Оффенбаха «Путешествие на Луну»: этот спектакль по мотивам романа Жюля Верна с остроумной музыкой и с декорациями, поразившими воображение современников, с огромным успехом шел в Париже в 1875 году. А поэтичный ноктюрн «Лунный свет» из оперы Римского-Корсакова «Пан воевода», хотя и не является новинкой, но исполняется в концертах незаслуженно редко. Венец программы — психоделический прогрессив-рок в симфонической обработке, музыка группы Pink Floyd из культового альбома «Обратная сторона Луны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист театра «Ла Скала» Элиа Фаббиан

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля Солист театра «Ла Скала» Элиа Фаббиан

Впервые в Петербурге выступит один из ярчайших баритонов своего поколения, приглашенный солист театра «Ла Скала» Элиа Фаббиан. 12 апреля в Большом тронном зале Екатерининского дворца состоится Праздничный пасхальный концерт при участии оперной звезды в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Фаббиан исполнит арии-жемчужины Дж. Верди «Травиата», «Риголетто», «Набукко», «Трубадур». В программе прозвучат редкие к исполнению сольные концерты для колоратурного сопрано в исполнении солистки Михайловского театра Светланы Москаленко и трубы в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской государственной областной филармонии.

Элиа Фаббиан предстанет в ярких образах героев опер, передав многогранность их характеров. Когда поет Дона Бартоло в «Севильском цирюльнике», в зале раздается смех — настолько живо и остроумно он воплощает хитроватого персонажа. В роли Скарпиа («Тоска») его голос обретает сталь и магнетизм, заставляя зрителей затаить дыхание. А в партии Риголетто в одноименной опере слышны отцовская нежность и горечь судьбы, где каждая нота пронизана драмой, которую он проживает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Хабенский в спектакле «Жил. Был. Дом»

Фото: Александра Торгушникова Константин Хабенский в спектакле «Жил. Был. Дом»

На 12 и 13 апреля Основная сцена БДТ превратится в дом, где живут 13 человек, две крысы, два попугая, кот и пес. Девять новелл премьерного спектакля МХТ им. А. П. Чехова «Жил. Был. Дом», жанр которого Константин Хабенский определил как «народную сказку для взрослых»,— о человеческих душах. Хотя душа есть не только у человека. «Для меня это спектакль о счастье, несчастье и "не счастье",— говорит писатель Александр Цыпкин.— О том, что в любой момент времени мы делаем выбор, который приведет нас к одному из трех состояний. Иногда выбор необратим».

В спектакле звучат песни еще одного петербуржца — культового музыканта и художника Гавриила Лубнина, который покончил с собой в 2023 году. Сюжетные линии новелл воплощают Константин Хабенский, Игорь Верник, Анатолий Кот, Павел Чинарев, Маруся Фомина, Ирина Пегова и другие артисты. Спектакль «Жил. Был. Дом» стал первым в истории театральным произведением, премьера которого в кино состоялась еще до выхода на подмостки МХТ. 14 мая 2025 года в рамках проекта «Театр в кино» спектакль показали в кинотеатрах 100 городов России.

12 апреля в Санкт-Петербургской филармонии несравненная Хибла Герзмава вместе с пианисткой Екатериной Ганелиной — своим постоянным творческим партнером, чьим совместным выступлениям рукоплещет публика Франции, Великобритании, Голландии, Турции, Японии, США,— исполнит вокальные циклы и романсы русских композиторов (Глинка, Римский-Корсаков, Варламов), а также вокальный цикл Шумана «Любовь и жизнь женщины», отдельные песни Форе, Россини и другие шедевры. Участие в программе примет скрипач Леонид Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Я Тебе Верю!»

Фото: MIDLEPANDAPHOTO Сцена из спектакля «Я Тебе Верю!»

В основе сюжета музыкального спектакля «Я Тебе Верю!», который состоится 13 апреля в ТЮЗе им. Брянцева, лежит реальная история Карлоса Альберто Эстебеса — одного из основателей танца, ставшего невероятно популярным во всем мире на долгие годы. Спектакль построен на тонкой комбинации танцевальных и вокальных номеров, где эмоции и взаимодействие героев выражается через пластику движений, песни и музыку. Для этого создана целая коллекция оригинальных костюмов, что позволит увидеть героев глазами их современников, а проработанные декорации и видеоинсталляции придают сюжету дополнительные краски и глубину.

В мюзикле принимают участие лучшие артисты танго нашей страны, призеры и финалисты чемпионатов мира и Европы, победители чемпионатов России, международных и российский турниров по аргентинскому танго. В действии участвует настоящий танго-оркестр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Праздничный концерт «Русские традиции в Зимнем дворце»

Фото: Русские традиции Праздничный концерт «Русские традиции в Зимнем дворце»

13 апреля в Гербовом зале Государственного Эрмитажа состоится ставший уже традиционным, праздничный концерт «Русские традиции в Зимнем дворце», посвященный Пасхе — самому важному христианскому празднику. Место выбрано не случайно, именно в Гербовом, одном из красивейших парадных залов Зимнего дворца, проводились дворцовые маскарады, императорские приемы и балы.

Праздничный Пасхальный концерт пройдет в рамках фестиваля «Искусство без границ». В концерте принимают участие хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии, камерный хор «Хоровая коллегия Санкт-Петербурга», праздничный архиерейский хор Александра Свирского монастыря, хор Свято-Владимирской школы, хор православной школы семьи Шостаковичей и другие. В программе древние распевы, классические духовные песнопения, русские народные песни.

Сотрудники Эрмитажа расскажут о традициях празднования Пасхи в Зимнем дворце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Песня странника»

Фото: Huhu Dance Сцена из спектакля «Песня странника»

В мировой культуре есть образ, который повторяется тысячелетиями: странник, идущий по бескрайним просторам, человек, чья судьба не точка на карте, а путь, бесконечно открывающийся на горизонте. В китайской поэзии и философии этот образ встречается на каждом шагу: странник ищет не пристанище, а смысл, не покой, а свет, не стремится к завершенности, а живет в процессе открытий. Именно в этом древнем и вместе с тем глубоко современном архетипе рождается «Песня странника» — спектакль, который Ху Шэньюань создал для своей компании «ХУХУ Танец» как гимн вечному движению человеческой души. Зрители Международного фестиваля балета Dance Open смогут увидеть его 13 апреля на сцене Александринского театра.

Встреча с коллективом «ХУХУ Танец» — уникальная возможность увидеть не просто «современный танец из Китая», а эталонную работу одного из самых цельных и концептуальных хореографических коллективов в мире. Руководители фестиваля отсмотрели более 40 китайских постановок и выбрали именно эту — от которой невозможно оторваться благодаря кинематографической музыке, мощнейшей энергетике и танцовщиков такого уровня, что сложнейшие трюки у них выглядят естественно, непринужденно и обманчиво легко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист России Константин Райкин

Фото: предоставлено агентством «АРТЛАЙФ» Народный артист России Константин Райкин

Этим же вечером, 13 апреля, в ДК «Выборгский», поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…» представит художественный руководитель Государственного театра «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, народный артист России, лауреат Государственных премий РФ Константин Райкин. Высокой поэзией, пропущенной через сердце, называют это выступление зрители и слушатели.

«То, что я делаю в этом спектакле, похоже на меня самого. Для меня чтение стихов со сцены — это те же роли, те же монологи. Они подчиняются тем же законам сценического существования, что и любая драматическая роль. Я чувствую волну интереса к настоящей поэзии. Людям недостает какого-то витамина в их духовной пище. Пушкина прочесть — бацилл меньше в воздухе останется. Он как колокольный звон…»— делится эмоциями Константин Райкин.

Очень живо, свежо и по-новому звучит поэзия двух близких по духу и направлению поэтов: великого Давида Самойлова и гениального Александра Сергеевича Пушкина.

14 апреля Санкт-Петербургский академический театр им. Ленсовета представляет спектакль «Бешеные деньги» по одноименной пьесе Александра Островского. Именно с премьеры этой комедии 19 ноября 1933 года началась история нового театра — Театра им. Ленсовета. Режиссер Юрий Цуркану говорит: «"Бешеные деньги" — стремительная, ироничная и очень современная пьеса. В ней обыгрывается классический сюжет укрощения мужем молодой жены. Но, в отличие от шекспировской, русская героиня не просто строптива: она с детских лет избалована бездельем и деньгами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Возвращение»

Фото: CARLOS VILLAMAYOR / фестиваль Dance Open Сцена из балета «Возвращение»

Целых два вечера, 14 и 15 апреля, Международный фестиваль балета Dance Open продолжит рассказ о национальных танцах. В этот раз из загадочного Китая зрители попадут в чувственную Испанию. Наследник великой традиции испанского танца и одновременно ее реформатор Антонио Нахарро со своей труппой покажет, что для него означает танец. «Возвращение» — это тоска по тому месту, где душа обретает себя, спокойствие и благость. Именно танец является таким «домом» души для Нахарро. В основе композиции мы видим тонкий и выверенный диалог фламенко, болеро и стилизованного испанского танца. Академическая точность здесь не сдерживает страсть, а огненная свобода не разрушает форму: из этого равновесия рождается дуэнде — та самая неуловимая энергия, о которой писал Гарсиа Лорка.

Симфоническая партитура усиливает масштаб действия, а национальные костюмы и аксессуары становятся не просто декорацией, а частью драматургии движения. Под стать хореографии и сама труппа — образцовая команда артистов с идеальными сильными телами, абсолютной концентрацией, высокой пластической культурой. «Возвращение» — это точное современное высказывание наследника традиции, который говорит с сегодняшним зрителем языком формы, тела и ритма. Это испанский танец в чистом виде и актуальном звучании, который не заканчивается аплодисментами, а продолжает жить внутри зрителя.

15 апреля в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета играют спектакль «Обыкновенная история» по одноименному роману Ивана Гончарова. «На примере человека познающего (в лице Александра Адуева) и познавшего (в лице его дядюшки Петра Ивановича Адуева) мы наблюдаем процесс и результат. В спектакле заложен неназидательный разговор со зрителем о том, как важно смещать центр своего внимания с себя самого, ставить в приоритет не только свои интересы и желания, но и близких тебе людей. Это попытка проследить, как работают установки, данные нам в детстве, заложенные даже не родителями, а целыми поколениями. Как они ломают личность и плотно держат в зависимости. Важен разговор о навязывании чужой воли при отсутствии собственной, будь то совет, наставление или такое с виду безобидное, но бездумное следование моде и общественным тенденциям. Мы наблюдаем процесс, как наши ошибки и заблуждения медленно зреют и дают плоды. В этой медлительности и течении жизни, так похожей на нашу сегодняшнюю, мы можем не уследить, как уже оказались в ловушке»,— определяет суть пьесы режиссер и художник Роман Кочержевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист России Фарух Рузиматов

16 апреля в Эрмитажном театре представят спектакль-балет «Ромео и Джульетта». Партию Тибальта исполнит Фарух Рузиматов. Мировая литература знает немало красивых, но трагических историй любви. Основная идея Санкт-Петербургского театра балета им. П. И. Чайковского при создании полноценного спектакля «Ромео и Джульетта» состояла в том, чтобы соединить удивительную музыку Петра Чайковского с самым лирическим из сочинений Уильяма Шекспира. Для этого были использованы музыкальный части из величайших произведений композитора, такие как Симфония №6, Сюита №3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и, конечно же, увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Фрида»

Фото: «Колизей Арена» Сцена из спектакля «Фрида»

16 апреля на сцене «Колизей Арены» будет представлен спектакль «Фрида». На постановку этого искрометного зрелища Наталью Зайкову вдохновили личность и трагическая биография мексиканской художницы Фриды Кало. Точеная пластика фламенко по своей грации и символизму каждого движения созвучна картинам Кало, в которых все элементы наделены определенным смыслом.

Спектакль построен на органичном взаимодействии танца и авторского видеоряда. В нем задействованы лучшие исполнители фламенко в России.

В Белоколонном зале Музея Фаберже 16 апреля пройдет лекция «Карл Фаберже: в поисках национального стиля», которая познакомит с сюжетами и образами национальной истории, фольклора и народной культуры, послужившими источниками вдохновения для мастеров фирмы Фаберже при создании множества предметов прикладного искусства, от презентационных ковшей и братин до ларцов и камнерезных фигурок.

В этот же вечер, 16 апреля, Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит трагедию «Король Лир» в переводе Андрея Чернова. Режиссер Федор Пшеничный характеризует ее как «историю о Любви, которую не заметили. О Слове, которое не было услышано. О Сердце, которое не было понято. О Семье, ставшей прахом. О Доме, в котором давно погас огонь, и каждый думал, что так было всегда. Отец делил королевство, веря, что делит любовь. Но любовь нельзя ни рассчитать, ни измерить. На руинах мира, когда время вывернуто наизнанку, остается лишь голос ветра и пустое «папа». Но даже в самую темную ночь небо хранит рассвет». В спектакле заняты народные артисты России Сергей Мигицко и Евгений Филатов.

Международный фестиваль балета Dance Open закрывается Звездным Гала, который пройдет 17 апреля на сцене Александринского театра. Это заключительная глава фестивального романа, где все сюжетные линии сходятся, как бывает с хорошей книгой: переворачиваем последнюю страницу и понимаем, что мы изменились, наполнились, выросли, прожили маленькую жизнь. Главный вечер фестиваля — уникальная возможность стать свидетелем среза эпохи, увидеть невероятно яркую и разнообразную танцевальную палитру, прочувствовать, как классическая школа вступает в союз с современностью, как фольклор растворяется в абстракции, как минимализм смело говорит о вечном.

17 апреля в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета будет показана пьеса Александра Вампилова «Старший сын» режиссера Галины Зальцман. В спектакле участвует хор мальчиков «Эхо» Дома детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга и звучат «Вальс №2» («Русский вальс») Дмитрия Шостаковича, композиции группы The Doors, песни «Надежды маленький оркестрик» (Б. Окуджава), «Возможно» (А. Островский, И. Шаферан), «Ну что тебе сказать про Сахалин?» (Я. Френкель, М. Танич).

Эта пьеса для театра судьбоносная. Именно спектаклем Игоря Владимирова покорили город выпускники первого «владимировского» набора, и в 1974 году была открыта Малая сцена театра под громким названием «Ленинградский Молодежный театр». Почти через четверть века, в 2001 году другой обучающийся при театре актерский курс (мастерская Владислава Пази) вновь обратился к этой пьесе, спектакль в постановке Юрия Бутусова стал событием театральной жизни страны, был в конкурсе Национальной театральной премии «Золотая маска» (редчайший случай, когда номинантом стал студенческий спектакль). И опять, четверть века спустя, театр говорит о неистребимой вере человека в чудо.

Дельфин выступит с традиционным весенним концертом в Петербурге, который 17 апреля пройдет в клубе Sound. В самый разгар весны артист исполнит большую концертную программу в Северной столице, акценты которой подчеркнут самые чувственные грани его творчества. Целое созвездие композиций разного периода прозвучит в обрамлении фирменной сценографии, придающей художественному языку музыканта дополнительные глубину и тактильность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венгерский скрипач Кристоф Барати

Фото: Анна Флегонтова / пресс-служба Петербургской филармонии Венгерский скрипач Кристоф Барати

В этот же вечер, 17 апреля, на сцену Большого зала Петербургской филармонии вернется венгерский скрипач Кристоф Барати. С заслуженным коллективом России под управлением Феликса Коробова он исполнит Концерт для скрипки с оркестром Сибелиуса. Также в программе — Шестая «Пасторальная» симфония Бетховена и увертюра «Король Лир» Берлиоза.

А 18 апреля в этом же Большом зале состоится фортепианный вечер Элисо Вирсаладзе. Она исполнит сочинения зарубежных композиторов — от Баха до Шопена. Большой зал Ленинградской — Петербургской филармонии занимает в творческой биографии Элисо Вирсаладзе особое место: впервые она вышла на эту сцену в 1968 году, здесь прошло множество ее совместных концертов с Юрием Темиркановым (вместе они выступали более сотни раз — на этой и на других лучших сценах мира), здесь на протяжении нескольких десятилетий регулярно проходят фортепианные вечера выдающейся пианистки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камерный зал усадьбы Державина

Фото: Русские музыкальные сезоны Камерный зал усадьбы Державина

Нежные куплеты трепетных романсов прозвучат 18 апреля в камерном зале усадьбы Державина на концерте «Русских музыкальных сезонов» «В свечах: эстетика романса». Зал наполнится теплым светом тысячи свечей, что создаст уют и атмосферу погружения в светские события XIX века. Русские и французские романсы исполнят тенор и сопрано под аккомпанемент фортепиано. «Русские музыкальные сезоны» объединят лучшие традиции музыкальных салонов прошлого и нетривиальный, современный подход, что позволит взглянуть на традицию романсов по-новому, даря нам возможность пережить вечные чувства через музыку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат и первенство по конным пробегам

Фото: Cristal Media Чемпионат и первенство по конным пробегам

В этот же день, 18 апреля, в «Вента Арене» состоится событие, которое объединит всех любителей лошадей: пройдут чемпионат и первенство по конным пробегам с трассами разной протяженности — от 10 до 120 км. Одни всадники будут покорять короткие, но красивые маршруты по Колтушским высотам, другие покажут мастерство и силу на длинных сложных дистанциях. А потом — финиш и награждение победителей. На территории конного комплекса можно провести целый день, наблюдая за подготовкой лошадей.

Санкт-Петербургский академический театр им. Ленсовета 18 апреля представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире — мир любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полный безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии, — театр и режиссер решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

«Что еще остается нам в сегодняшнем дне, как не уйти с головой в мир красоты и вечных тем любви и смерти, вражды и упования на мир... И где эта Любовь, что как комета, как вспышка света двух юных душ озарила вселенную красотой и пламенем чувств, но угасла в жизни, чтобы остаться в вечных творениях поэтов и художников, изменив мир в лучшую сторону. О, великий Театр... Как хорошо войти в твой Храм и вспомнить о главном: все мы в тебе — актеры. И где-то есть выше — над распрями и непониманием, над ложью и трусостью — Жизнь вечная и вечная Любовь. А остальное все — лишь веселая и горькая игра»,— лирично и философски задумывается режиссер Мария Романова.

А 19 апреля на сцене этого театра пройдет спектакль «Театральный роман» по мотивам произведений Михаила Булгакова.

«Наш спектакль имеет немаловажную цель — просветительскую. Хотим рассказать зрителю о становлении по-настоящему великого русского психологического театра. Роман не дописан. Мы пытаемся дофантазировать на основе документов, писем и многочисленных воспоминаний артистов и литераторов, каков был путь, связанный с рождением в 1926 году легендарной постановки МХАТа "Дней Турбиных" — именно эта история стала основой во многом автобиографичного "Театрального романа" Булгакова. Связь Московского художественного театра с мощнейшими культурными и социальными событиями страны, сложные перипетии, опутывающие постановку, стали основой для создания нашего спектакля. Возникнет сочетание сатиры, драмы, хулиганского вымысла и историзмов. Так, например, известно, что окончательное слово при приемке "Дней Турбиных" к показу было за Иосифом Сталиным, посмотревшим в дальнейшем спектакль более десятка раз»,— рассказывает режиссер Роман Габриа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкант Олег Гаркуша, группа «АукцЫон»

Фото: PMI Group Музыкант Олег Гаркуша, группа «АукцЫон»

В Центре современного искусства им. Сергея Курехина 19 апреля с большим петербургским концертом выступит «АукцЫон». Каждая встреча с этой группой — настоящее культурное приключение, метаморфозы сюжета которого никогда не повторяются. И в этот вечер коллектив вновь порадует ценителей калейдоскопом музыкальных образов и полифонией эмоций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Имя»

Фото: Александр Иванишин / PMI Group Сцена из спектакля «Имя»

20 апреля в ДК «Выборгский» — премьера интеллектуальной комедии «Имя». Что, если одно-единственное имя способно разрушить многолетнюю дружбу, вскрыть старые обиды и перевернуть жизнь целой семьи с ног на голову? Главный герой, который вот-вот станет отцом, в ответ на вполне банальный вопрос о том, как они с женой планируют назвать малыша, называет крайне необычный вариант. Имя оказывается настолько неожиданным и провокационным, что непринужденная светская беседа мгновенно превращается в поле боя.

Эмоциональный аттракцион, где тонкий юмор переплетается с глубоким психологизмом: пьеса «Имя» («Le Prenom») — один из главных хитов современной французской драматургии. В Париже этот спектакль два года шел при ежедневных аншлагах, после чего с оглушительным успехом был поставлен более чем в 100 театрах во Франции и по всему миру. В этом сезоне блестящая история оживет в Москве: известный режиссер Сергей Кальварский и его постоянный соавтор Наталья Капустина не просто адаптировали текст, но и перенесли действие в наши дни, наполнив его моментально узнаваемыми событиями и бытовыми деталями.

20 апреля музей-заповедник «Царское Село» переходит на летний режим работы, к этому моменту снимут защитные короба со всей парковой скульптуры. В конце апреля откроется новая постоянная экспозиция в отреставрированном павильоне «Пенсионерная конюшня». Кроме того, посетители смогут увидеть целый ряд выставок. Музей принял решение продлить работу «Северного солнца» в Екатерининском дворце до 11 мая, затем эта красивая экспозиция отправится в Нижний Новгород и Архангельск.

Подготовила Светлана Куликова