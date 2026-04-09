Reuters: налоговые поступления России от нефти удвоятся благодаря войне в Иране

Согласно расчетам агентства Reuters, доходы бюджета России от НДПИ на нефть в апреле текущего года удвоятся по сравнению с мартом и достигнут около 700 млрд руб. ($9 млрд). По сравнению с апрелем прошлого года эти доходы увеличатся примерно на 10%.

Российский танкер в Кольском заливе

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Российский танкер в Кольском заливе

Агентство связывает это с ростом мировых цен на нефть, вызванным тем, что с конца февраля Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, через который проходит около 20% мирового потока нефти и СПГ.

Средняя цена российской нефти марки Urals в марте выросла до $77 за баррель, достигнув самого высокого уровня с октября 2023 года. Это на 73% больше, чем в феврале ($44,59 за баррель), и выше уровня $59, заложенного в бюджете на этот год.

Евгений Хвостик