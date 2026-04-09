Более 100 жителей Мурома обратились к врачу с симптомами кишечной инфекции

Более 100 жителей Мурома обратились в медучреждения с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

«Более 50 человек, в том числе 30 детей, госпитализированы, тяжелых случаев нет»,— сказал собеседник агентства.

Накануне Роспотребнадзор начал эпидрасследование в округе Муром. Проводится контроль качества питьевой воды, исследуют анализы заболевших, организовано наблюдение за контактными лицами. Жителям округа рекомендовали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Прокуратура контролирует установление причин заражения.