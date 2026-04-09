Более 100 жителей Мурома обратились к врачу с симптомами кишечной инфекции

Более 100 жителей Мурома обратились в медучреждения с симптомами острой кишечной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

«Более 50 человек, в том числе 30 детей, госпитализированы, тяжелых случаев нет»,— сказал собеседник агентства.

Накануне Роспотребнадзор начал эпидрасследование в округе Муром. Проводится контроль качества питьевой воды, исследуют анализы заболевших, организовано наблюдение за контактными лицами. Жителям округа рекомендовали использовать только бутилированную или кипяченую воду. Прокуратура контролирует установление причин заражения.

Новости компаний Все