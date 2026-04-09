Последний звонок в Уфе состоится 26 мая

Последний звонок для уфимских выпускников школ проведут 26 мая, следует из распоряжения главы администрации города Ратмира Мавлиева.

Главам администраций районов Уфы, Центру общественной безопасности, управлению МВД по Уфе и другим ведомствам поручено «принять исчерпывающие меры по сохранению жизни и здоровья обучающихся, недопущению фактов правонарушений среди несовершеннолетних» при организации и проведении мероприятия.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в день последнего звонка в республике запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах.

Майя Иванова