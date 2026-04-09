В Екатеринбурге прошел перфоманс накануне премьеры спектакля «Именины Ирины»

Гастроперформанс по мотивам нового спектакля «Именины Ирины» режиссера Антона Бутакова, возглавляющего Центр современной драматургии, прошел в ресторане Custo в Екатеринбурге.

Основой сюжета стала пьеса Антона Чехова «Три сестры». В рамках перформанса гости мероприятия увидели материал, который не вошел в большой спектакль: обрывки сцен, состояния и репетиционные поиски актеров.

Постановка из трех действий по 10-12 минут каждая, включала в себя перерывы на ужин, который состоял из трех блюд и напитков. Каждый из них был посвящен одной из сестер. Так, в меню вошли жасминовое безалкогольное игристое с малиновым сорбе, утиная грудка с картофелем и луковым пеплом, сливочный мусс с лаймом, компоте из клубники и карамельной сферой.

По словам Антона Бутакова, перформанс послужил попыткой приблизиться не к сюжету, а к внутренним переживаниям персонажей через их сомнения, ожидания, иллюзии и внутренние разломы. «Драматургия Чехова прошла проверку временем. Автор задает вопрос о том, что такое счастье, но ответа не дает. В этом и состоит величие его пьесы, где радость и горе перемешаны. Когда мы готовили спектакль, то нашей главной задачей было рассказать о счастье, которое не за горами»,— пояснил он.

Антон Бутаков родился в 1990 году в поселке Боровской (ныне — Казахстан). Вырос и учился в Екатеринбурге, школьником посещал занятия в детском театре имени Л. К. Диковского. После окончания школы в 17 лет поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт (ЕГТИ), который окончил в 2012 году по специальности «Артист драматического театра и кино», ученик режиссера Николая Коляды. С 2008 года работал актером труппы Коляда-театра. В 2015 году поступил на режиссуру в Московский институт современного искусства (ИСИ), но вскоре учебу оставил. С февраля 2017 года по настоящее время — главный режиссер Центра современной драматургии, позже стал и его директором. Член Союза театральных деятелей России с 2019 года. С 2021 года занимается кинорежиссурой. В 2025 году дебютировал с фильмом «Бесконечный апрель».

Премьера спектакля «Именины Ирины» назначена на 15 апреля. Впервые постановка Антона Бутакова будет показана не в камерном Центре современной драматургии, а на сцене Центра культуры «Урал».

Елена Медведева