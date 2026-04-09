В Татарстане активизировались вредители зерновых запасов

С наступлением весны в Татарстане активизировались вредители складских запасов. За последние две недели в партиях пшеницы, ячменя и ржи общей массой 3,5 тыс. тонн выявили амбарных долгоносиков, мучных хрущаков, грибоедов и других насекомых. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

В Атнинском районе за день специалисты обеззаразили 2,5 тыс. тонн озимой ржи, предназначенной для продовольственных целей.

Как отметили специалисты, насекомые-вредители выделяют токсины и аллергены, способные вызывать дерматиты и желудочно-кишечные расстройства у людей. Без мер борьбы потери зерна могут достигать 30% массы продукции.

С начала 2026 года специалисты филиала обеззаразили уже более 16 тыс. тонн зерна, большая часть которого предназначена для экспорта в Китай, Азербайджан и Беларусь.

Анна Кайдалова