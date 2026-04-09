Самарская Третьяковка признана Музеем года на ярмарке современного искусства РФ

Третьяковская галерея в Самаре признана победителем программы «Музей года» на ярмарке современного искусства Cosmoscow-2026. Об этом сообщили представители выставочной площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Директор филиала Михаил Савченко поблагодарил экспертный совет ярмарки за высокую награду. «Это невероятно почетно. Очень важно, что сейчас перед нами стоит новая задача — придумать, как мы можем представить себя, свою институцию, галерею, самарское искусство на площадке ярмарки», — приводятся в сообщении слова руководителя самарской Третьяковки.

Самарский филиал удостаивается этого звания не в первый раз. 23 апреля 2025 года филиал уже был признан «Музеем года» на XIII Премии The Art Newspaper Russia — церемонии, отмечающей значимые достижения в области искусства и музейного дела.

Филиал Третьяковской галереи открылся в отреставрированном здании Фабрики-кухни — памятнике конструктивизма — в мае 2024 года.

Георгий Портнов