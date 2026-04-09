Чем популярнее изобретение, тем добрее легенда о нем. Так что предания о миксере добрее не бывает. Началось все в начале XX века в городе Троя, штат Огайо, где бизнесмен Кларенс Хобарт открыл компанию Hobart по производству кухонной утвари: входивших в моду электрических кофемолок и мясорубок.

Инженер фирмы Герберт Джонсон как-то во время прогулки заглянул в окно пекарни и увидел, как повара с усилием замешивают тесто на хлеб. Джонсон мгновенно понял, где сила электричества действительно необходима. В 1914 году Hobart выпустила на рынок первый промышленный электрический миксер с чашей на 75 л. Он был похож на бетономешалку и ужасно гремел. Но пекарни выстраивались за ним в очередь.

Очень скоро фирма решила осчастливить новинкой и простых домохозяек. Домашний миксер появился пять лет спустя и был одобрен лично миссис Кларенс Хобарт. Устройство мгновенно завоевало рынок, а компания Hobart существует и сейчас — ведь легенды не умирают.

