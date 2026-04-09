Ветер во время спортивных состязаний порой приводит к неожиданным последствиям. В сети есть немало видео с футбольных матчей, где мяч, подхваченный порывом воздуха, влетает в ворота соперника. Яркий пример — товарищеский матч «Маккаби» (Тель-Авив) и киевского «Динамо» в 2012 году. Тогда порыв ветра вернул мяч, выбитый голкипером «Маккаби», достаточно далеко в поле. Состоялся курьезный гол, о котором с удовольствием рассказывали все телекомпании.

На крупных турнирах ветер тоже мешал играть в футбол, хотя столь ярких подтверждений, запечатленных на камеру, немного. Тут приходится верить игрокам на слово. В 2014 году матч Лиги Европы «Краснодар» — «Вольфсбург» завершился победой немецкой команды со счетом 4:2, и голкипер гостей Диего Бенальо посетовал на краснодарский ветер. Мол, два мяча он пропустил именно из-за него.

Но это все цветочки. Частенько шквалистые ветры буквально сносят спортивные арены. Так было не раз. В 2024 году ураган «Милтон» сорвал крышу с домашней арены бейсбольного клуба «Тампа-Бэй Рейс». Ремонт тогда обошелся в $56 млн. А в январе 2026-го ветер разнес одну из арен в Португалии, которая принимала матчи Евро-2004.

Причем ветры способны уничтожать не только стадионы, но и мировые рекорды. Дело в том, что в легкой атлетике, согласно правилам, скорость ветра, превышающая 2 м/с, не позволяет арбитрам фиксировать достижения (порой удивительные и невероятные). Например, в 1992 году Майк Пауэлл прыгнул в длину на запредельный уровень — 8 м 99 см. Но скорость ветра в тот момент составляла выше 4 м/с, поэтому достижение не засчитали. И официальный рекорд, который тоже принадлежит Пауэллу, до сих пор составляет 8 м 95 см.

Владимир Осипов