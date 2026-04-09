«Китайский кроссовер стал самым продаваемым авто в Великобритании»

Новость для тех, кто думает, что китайские автомобили покупают только в Китае, ну, и в России, где других иномарок сегодня фактически нет. Китайский кроссовер Jaecoo 7 — в России он продается под именем Jaecoo J7 — стал самым продаваемым новым автомобилем в Великобритании. До этого модели брендов из Поднебесной никогда не лидировали в топе продаж на первичном рынке страны. Итак, по статистике, которую приводит издание Carscoops, в марте в Великобритании было продано 10,1 тыс. автомобилей Jaecoo 7. Прежний многомесячный лидер — Ford Puma — занял второе место с результатом 9,2 тыс. единиц. В первую десятку также вошли в порядке убывания тиража: Nissan Qashqai, Kia Sportage, Vauxhall Corsa. В континентальной Европе Vauxhall —это Opel. Замыкают десятку Volvo XC40, MG HS — тоже, к слову, китайский кроссовер, VW Golf, Tesla Model Y и BMW 1-й серии.

Jaecoo 7 вышел на рынок Великобритании в сентябре 2025 года и стабильно держался в первой десятке по объему продаж. Самой продаваемой модификацией «семерки» стала подключаемая гибридная, на нее пришлось 85% продаж в марте. Она пользуется спросом в том числе из-за привлекательных налоговых льгот и семилетней гарантии. Цена обычного бензинового Jaecoo 7 в Великобритании начинается от 29 тыс. фунтов стерлингов — это чуть больше 3 млн. руб., если на наши. В России сопоставимая по комплектации модель стоит на четверть миллиона дешевле, но сравнивать нужно, скорее всего, не цену.

У нас самая востребованная модель — это самая доступная по цене: уже который год Lada Granta. В Великобритании на рынке новых автомобилей сегодня есть десятки моделей, которые дешевле бестселлера. Например, хорошо нам когда-то знакомый Sandero Stepway от компании Dacia, читай Renault, стоит почти вдвое дешевле, чем самый востребованный на островном рынке автомобиль. Которым, напомню, в марте стал китайский кроссовер Jaecoo 7.

Дмитрий Гронский