Уфимке вынесли приговор за оформленный на знакомую кредит на 1 млн рублей

Калининский районный суд Уфы признал 30-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) за кредиты, оформленные на знакомую, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании оставшейся суммы долга.

В суде установлено, что уфимка с большим количеством долгов попросила знакомую оформить на свое имя банковскую карту и сим-карту и отдать ей в пользование. С помощью карт обвиняемая оформила на потерпевшую кредиты на сумму более 1 млн руб.

Подсудимая признала вину и возместила почти половину причиненного ущерба.

Майя Иванова