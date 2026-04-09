«Озон Фармацевтика» в 2025 году нарастила чистую прибыль по РСБУ на 7%

ПАО «Озон Фармацевтика» (Тольятти, Самарская область) по итогам 2025 года получило чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 2,3 млрд рублей. Как сообщается в отчетности компании, этот показатель на 7% превышает результат предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Выручка предприятия за отчетный период увеличилась на 17% и достигла 3,4 млрд рублей.

«Озон Фармацевтика» — российская фармацевтическая компания, основанная в 2001 году. Производственные мощности расположены в Самарской области (Тольятти и Жигулевск), научно-исследовательские лаборатории — в Сколково и Химках. Акции компании торгуются на Московской бирже с 2024 года.

Георгий Портнов