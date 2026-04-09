Компания в ХМАО погасила долг по зарплате в 12 млн рублей перед 132 сотрудниками

Прокуратура Нижневартовска обязала компанию «Контакт Интернэшнл» выплатить 132 сотрудникам долг по зарплате на сумму более 12 млн руб. за январь и февраль, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

В ответ на выявленные нарушения прокурор автономного округа направил генеральному директору компании предостережение о недопустимости нарушения закона. Городская прокуратура возбудила административное дело по статье 5.27 КоАП РФ. Руководителю организации было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

По итогам принятых мер задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

ООО «Контакт Интернэшнл» осуществляет весь комплекс работ в сфере обустройства нефтяных месторождений: строительство, реконструкцию, сервисное обслуживание объектов добычи и транспортировки нефти и газа. По данным официального сайта компании, в ней работают свыше 300 высококвалифицированных инженерно-технических работников.

Ирина Пичурина