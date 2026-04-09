Оператора по расселению аварийного жилья возглавил директор Фонда защиты прав дольщиков

В Перми зарегистрировано ООО «Регоператор жилищного строительства Пермского края». Это следует из данных Rusprofile, опубликованных 8 апреля. Учредителем является Пермский край в лице минимущества. Генеральным директором ООО назначен Андрей Коробов. Господин Коробов также возглавляет ПКОООФ «Центр качества строительства» и Фонд защиты прав граждан — участников строительства Пермского края.

Информация о намерении создать такую компанию ранее была опубликована в проекте изменения регионального бюджета на 2026–2028 годы. Согласно документу, предлагается внести в уставный капитал компании 250 млн руб. Вновь созданная компания будет «осуществлять функции застройщика, технического заказчика по строительству многоквартирных домов на территории отдельных муниципальных образований Пермского края для обеспечения реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, а также предоставления жилых помещений в рамках реализации иных программ». Источником покрытия дополнительных расходов станут поступления от договоров КРТ.

В марте стало известно, что ООО «Регоператор жилищного строительства Пермского края» построит 22 тыс. кв. м жилья. Новые дома возведут в Верещагино, Губахе, Кунгуре, Лысьве и Чусовом.