СКР возбудил уголовное дело из-за неотремонтированного фельдшерско-акушерского пункта

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о халатности при ремонте фельдшерско-акушерского пункта в Добрянском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях была опубликована информация о том, что жители села Голубята Добрянского округа неоднократно жаловались в местную администрацию на отсутствие ремонта после пожара в фельдшерско-акушерском пункте, построенном в 2023 году. В настоящее время жители получают медицинскую помощь в ветхом здании 1990 года постройки, где отсутствует отопление, стены покрыты трещинами, а крыша протекает.

Следственными органами СК России по Пермскому краю принимаются все необходимые меры для восстановления нарушенных прав граждан. Следствием будет также дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц.