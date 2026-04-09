Оппозиционные каналы в Башкирии распределили по политическому спектру

Информационное пространство в Уфе и Стерлитамаке на постоянной основе «прокачивается оппозиционными акторами» левого, либерального, националистического и экологического толка, заявил директор Центра гуманитарных исследований минкульта Башкирии Марат Марданов. На республиканском практикуме-семинаре по вопросам государственной национальной политики он выступил с докладом о мониторинге информационных рисков и угроз в этноконфессиональной сфере. Видеозапись выступления опубликована на странице Дома дружбы народов (учреждения, подведомственного минкульту Башкирии).

Из презентации господина Марданова следует, что к либеральным оппозиционным ресурсам относятся каналы «Открытая политика» (по всей видимости, имея в виду платформы блогера Андрея Потылицина), «Гражданский союз — Уфа», «Рассвет. Башкортостан», «Яблоко Башкортостан» и «ЛПР Башкортостан». В числе публичных площадок башкирских националистов указаны портал «Пруфы», каналы «Патриоты Башкортостана», «Башкорттар берзэмлеге» («Единство башкир»), а также страница психолога Ильгиза Байгускарова.

К «левому крылу» оппозиции спикер отнес общественника в сфере ЖКХ Альберта Рахматуллина, экс-депутата Курултая Башкирии, члена КПРФ Рустама Хафизова, группу «РОТ Фронт Уфа и Башкирия». Список замкнули экологические активисты — движение «Стерлитамак, дыши!», страница «Зеленый щит Башкортостана — Куштау», а также председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов.

По словам директора Центра гуманитарных исследований, активность оппозиционных ресурсов создает потенциальные риски для политической стабильности.

Вместе с тем лидерами по числу публикаций, которые негативно влияют на внутриполитическую повестку в регионе, остаются иностранные источники, следует из доклада Марата Марданова. В первом квартале года на такие ресурсы пришлось более 1,8 тыс. публикаций, что составляет 42,4% подобного контента. На либеральные ресурсы приходилось 7,8% сообщений, на националистические — 6,9%, на левые — 4,5%. В общей сложности 5,2% публикаций касаются «конфликтогенных» процессов, связанных с предприятиями Уфимской и Стерлитамакской агломераций.

Идэль Гумеров