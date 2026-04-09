Песков счел безосновательными опасения Европы насчет войны с Россией

Россия не представляет угрозы для тех стран, которые не пытаются подорвать ее безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожать русскоязычное население и которая не планирует каким-то образом подрывать безопасность Российской Федерации»,— сказал господин Песков на брифинге. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать опасения Франции насчет возможной войны с Россией. Представитель президента назвал такие прогнозы безосновательными.

Пресс-секретарь отметил, что Россия, наоборот, «ищет добрых, взаимовыгодных отношений» со всеми странами, в том числе с европейскими. Последние, по словам Дмитрия Пескова, полностью отказываются от контактов и сотрудничества с Россией.

Сегодня глава Генштаба вооруженных сил Франции Фабьен Мандон заявил, что война с Россией — это его приоритет при военной подготовке страны. Он отмечал, что для Европы существует «постоянная российская угроза».