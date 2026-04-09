В Татарстане на инновационные технологии для компаний направили 838 млн рублей

В Татарстане 25 предприятий получили 35 инновационных технологий от высших учебных заведений для внедрения в производство. Общий объем финансирования составил около 836 млн руб., сообщил раис республики Рустам Минниханов на пленарном заседании Российского венчурного форума в Казани.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из этой суммы 236 млн руб. предоставил региональный бюджет, а порядка 600 млн руб. — частные инвесторы.

Средства направлены в рамках грантового конкурса Фонда науки и технологий Татарстана, цель которого — развитие научно-производственной кооперации вузов с предприятиями реального сектора экономики.

В прошлом году поддержку от Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана и его партнеров получили 37 проектов.

Анна Кайдалова