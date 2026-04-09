Создателю приписали личность

Еще одним инкогнито меньше — журналисты раскрыли личность создателя биткойна Сатоси Накамото. За этим псевдонимом может скрываться британец Адам Бэк — один из самых влиятельных людей в криптосообществе, сообщает The New York Times. В пользу этой версии говорит сразу несколько совпадений, отмечает издание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexleso75 / wikimedia Фото: Alexleso75 / wikimedia

Тайна длиной почти в два десятилетия получила новое имя. Для криптоиндустрии Адам Бэк — фигура далеко не случайная. Британский криптограф был одним из идеологов движения так называемых шифропанков, которые еще в 1990-х продвигали идею независимых цифровых денег. Именно его разработки легли в основу технологии биткойна, на них ссылался сам Сатоси Накамото. Неудивительно, что пользователи соцсетей уже не первый год связывают Бэка с создателем первой криптовалюты.

Сам он эту версию отвергает и в одном из интервью прямо говорил — личность Накамото, вероятно, навсегда останется тайной:

«Анонимность Сатоси Накамото для биткойна скорее играет на руку проекту. Отсутствие яркого и публичного основателя только укрепило саму идею. Люди часто интуитивно ищут лидера, с которым можно связать проект. У большинства проектов такие фигуры есть: например, Илон Маск неразрывно ассоциируется с Tesla и Twitter. С биткойном все иначе. Сатоси просто исчез из публичного пространства — он не дает интервью, не участвует в съемках и не появляется на конференциях. Именно поэтому его личность, скорее всего, так и останется загадкой».

С момента появления Сатоси Накамото в 2008-м версий, кто это, накопилось десятки. На то, чтобы отрицать свою причастность к созданию биткойна, есть вполне объективные причины, считает партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:

«Если Сатоси Накамото использует криптовалюту в своей деятельности — покупает биткойн, продает, инвестирует и потом выводит его в фиатные средства — то, конечно, ему могут приходить уведомления от налоговой о недоплате какой-то части налога. Чтобы начислить налоги, это должно быть доказано, например, через налоговую проверку.

Это не первый случай, когда кого-то объявляют Сатоси Накамото и предъявляют претензии в том, что он якобы не платил налоги все эти годы. Но пока никто в суде не доказал, что конкретный человек является Сатоси Накамото и обязан платить налоги».

Пикантности расследованию придает 1 млн биткойнов, который вот уже 15 лет лежит без движения на кошельках, связанных с Накамото. По текущим оценкам, это около $78 млрд. И если владелец этих активов когда-либо решит выйти из тени, за ним, вероятно, начнется настоящая охота, говорит технический директор «Крипто-А» Георгий Семух:

«Все наркокартели, спецслужбы и государства будут его ловить. Если пытаться ограбить обычного миллионера, который хранит деньги в банке, даже подойти к нему с пистолетом и потребовать: "Ну-ка, обналичь мне 100 миллиардов", — не получится.

А криптовалюту украсть гораздо проще, и такие случаи не редкость. Например, на Бали кто-то проболтался, что у него в крипте лежит два-три биткойна, а вечером к нему пришли несколько мужчин с ножами. В итоге его нашли с отрезанной головой и пустым биткойн-кошельком».

Громкие псевдонимы все чаще становятся объектом журналистских расследований. Так, в марте СМИ рассекретили имя другого известного анонима — уличного художника Бэнкси. Им оказался житель Бристоля Робин Ганнингем. Одной из ключевых зацепок стали судебные и полицейские документы, связанные с его задержанием в Нью-Йорке в 2000 году.

Андрей Дубков